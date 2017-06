THE DREAM SYNDICATE: DOPO 30 ANNI IL NUOVO DISCO. ASCOLTA LA TITLE-TRACK.

L’8 settembre The Dream Syndicate pubblicheranno il loro quinto album in studio “How Did I Find Myself Here?”.

“How Did I Find Myself Here?” è il primo disco della band californiana dal 1988 e segna anche il loro debutto su ANTI- Records.

Oggi The Dream Syndicate condividono il primo singolo e title track, oltre undici minuti di rock psichedelico che suonano sia classici che moderni

Ascolta “How Did I Find Myself Here”:

In autunno, The Dream Syndicate saranno in tour in Europe a supporto del nuovo album e passeranno dall’Italia a fine ottobre per tre date: il 25 ottobre a Torino @ Spazio211, il 26 a Milano @ Magnolia e il 27 a Bologna @ Locomotiv.