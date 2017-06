DAVID LYNCH SARA’ A LUCCA PER PRESENTARE LA NUOVA STAGIONE DI TWIN PEAKS

Dopo Los Angeles e Cannes sarà Lucca ad ospitare David Lynch e “Twin Peaks” con una serata a sorpresa in programma domani giovedì 22 giugno alle 20:45 presso il Cinema Astra e organizzata dal Lucca Film Festival – Europa Cinema e SkyAtlantic, il canale televisivo che trasmette in esclusiva per l’Italia la terza stagione della serie cult.

Mi piacciono le storie che continuano rispose David Lynch a Lucca nel 2014, quando, come ospite d’onore del festival di Lucca, gli fu chiesto se avrebbe mai realizzato la nuova stagione di Twin Peaks.

Un ritorno, quello del regista americano, per continuare a far sognare il suo pubblico e per seguire l’andamento del progetto sperimentale di meditazione trascendentale “Meditate Lucca”, lanciato dalla Fondazione David Lynch tre anni fa presso l’Istituto Superiore ISI Pertini di Lucca e ora oggetto di uno studio scientifico della Scuola IMT Alti Studi Lucca. Ed è proprio grazie alle comuni passioni e alle amicizie nate in città che Lynch ha deciso di regalare ai promotori del Festival, uno degli eventi di punta delle manifestazioni organizzate e sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la proiezione dei primi due episodi della terza stagione di Twin Peaks in versione cinematografica, che saranno da lui introdotti al pubblico in sala e proiettati in lingua originale sottotitolata come all’ultimo Festival di Cannes, dove il regista è stato salutato con una standing ovation di pubblico e critica.

Giovedì 22 giugno 2017 | Cinema Astra – ore 20.45

Evento ad ingresso libero fino ad esaurimento posti