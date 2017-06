Peter Buck, co-fondatore e chitarrista degli storici R.E.M., e Corin Tucker, cantante e chitarrista delle Sleater-Kinney si uniscono in nuovo supergruppo.

Nascono i Filthy Friends e il loro album di debutto, “Invitation”, uscirà il prossimo 25 agosto per Kill Rock Stars.

A completare la line-up membri di King Crimson, Young Fresh Fellows e Fastbacks (Scott McCaughey, Kurt Bloch, Bill Rieflin) e, anche se non in via definitiva, l’ex Nirvana Krist Novoselic.

Primo singolo in ascolto: