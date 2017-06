ST VINCENT TORNA A SUONARE DAL VIVO. ANNUNCIATO IL “FEAR THE FUTURE TOUR”.

St. Vincent annuncia oggi il “Fear the Future Tour,” il suo primo grande tour da due anni a questa parte.

Inizia tutto il 17 ottobre a Londra e finisce il 2 dicembre al Kings Theatre di Brooklyn.

Il “Fear The Future Tour” arriva dopo un anno di grandi sorprese per St. Vincent (aka Annie Clark).

La vincitrice di GRAMMY nonché “Dio della chitarra e visionaria pop” (Rolling Stone) ha fatto il suo esordio alla regia a Febbraio con il debutto al Sundance Film Festival di “The Birthday party” tratto dall’antologia Horror ‘XX’ (di cui ha anche scritto la sceneggiatura e la colonna sonora).

Più recentemente è stata nominata ambassador per il Record Store Day 2017, ha registrato un singolo 7” con John Legend come benefit per l’associazione Planned Parenthood, e ha svelato gli ultimi modelli della sua collezione di chitarre Ernie Ball.

Che il lungo tour sia finalmente l’occasione di ascoltare gli inediti che comporranno il prossimo disco della cantautrice ?

Sul nuovo album al momento c’è il più fitto mistero, annunciato inzialmente per questa primavera ad oggi non abbiamo ancora una release-date ufficiale.

Oggi è possibile registrarsi alle prevendite USA. Le prevendite ai fan iniziano il 27 giugno mentre tutti avranno modo di acquistare i biglietti a partire da venerdì 30 giugno 2017

Per registrarsi o avere semplici informazioni basta andare qui.

I fan potranno acquistare semplici biglietti oppure sottoscrivere la “Fear The Future” Enhanced Experience – che include un poster firmato, una foto con la chitarra di St Vincent e tanto altro.

Ecco il dettaglio del tour:

8/19 – Tokyo, Japan – Summer Sonic

10/17 – London, UK – O2 Academy Brixton

10/18 – Manchester, UK – O2 Apollo Manchester

10/20 – Dublin, Ireland – Olympia Theatre

10/23 – Brussels, Belgium – Ancienne Belgique

10/24 – Paris, France – Le Trianon

10/26 – Berlin, Germany – Huxleys

10/27 – Utrecht, Netherlands – TivoliVrendenburg

11/14 – Detroit, MI – The Fillmore

11/15 – Indianapolis, IN – Egyptian Room

11/17 – Milwaukee, WI – Riverside Theater

11/18 – St. Paul, MN – Palace Theater

11/19 – Kansas City, MO – Uptown Theater

11/20 – St. Louis, MO – The Pageant

11/21 – Louisville, KY – Whitney Hall

11/22 – Nashville, TN – Ryman Auditorium

11/24 – Knoxville, TN – Tennessee Theatre

11/25 – Durham, NC – Durham Performing Arts Center

11/27 – Washington, DC – The Anthem

11/28 – Philadelphia, PA – Electric Factory

11/30 – Boston, MA – House of Blues

12/1 – Portland, ME – State Theatre

12/2 – Brooklyn, NY – Kings Theatre