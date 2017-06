Il 30 giugno i Beach House pubblicheranno, via Sub Pop, “B-Sides and Rarities” raccolta che oltre appunto a rarità e b-sides includerà anche due brani mai pubblicati prima: “Chariot” e “Baseball Diamond”.

“Chariot” l’ abbiamo già ascoltata settimane fa, mentre oggi NPR ci svela l’intero disco in streaming compresa la seconda traccia del duo mai pubblicata prima, “Baseball Diamond”.

Ascolta l’intera raccolta dei Beach House e l’inedito “Baseball Diamond” sul sito di NPR.