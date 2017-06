Chelsea Wolfe ha annunciato la pubblicazione di “Hiss Spun”, quinto lavoro della sua carriera e seguito dell’acclamato “Abyss” del 2015.

“Hiss Spun”, in uscita il 22 settembre per Sargent House, è un album dinamico, heavy e crudo, registrato a Salem, Massachusetts, da Kurt Ballou dei Converge con la partecipazione di Troy Van Leeuwen dei Queens Of The Stone Age e dei Failure e Aaron Turner degli Old Man Glom e dei SUMAC.

Primo estratto “16 Psyche”: