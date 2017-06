E’ USCITO “OKNOTOK” LA RISTAMPA DI “OK COMPUTER”. ASCOLTA PER INTERO LA PREZIOSA REISSUE DEL CAPOLAVORO DEI RADIOHEAD.

E’ USCITO “OKNOTOK” LA RISTAMPA DI “OK COMPUTER”. ASCOLTA PER INTERO LA PREZIOSA REISSUE DEL CAPOLAVORO DEI RADIOHEAD.

E’ uscito oggi, venerdì 23 giugno 2017, “OKNOTOK” attesa ristampa di “OK Computer” dei Radiohead.

La ristampa contiene l’album originale di dodici brani “Ok Computer”, otto B-sides e, il sogno di ogni completista dei Radiohead: “I Promise”, “Lift” e “Man Of War”. Finalmente le registrazioni in studio originali di questi brani, risalenti al periodo di “Ok Computer” e a lungo ricercati, vedranno la loro prima pubblicazione officiale.

Tutto il materiale su “OKNOTOK” è nuovamente rimasterizzato dai nastri analogici originali.

La versione Boxed Edition di “OKNOTOK” verrà spedita a luglio e sarà una scatola nera con un’immagine scura di una copia bruciata di “Ok Computer”, conterrà tre vinili neri 12” di 180 grammi e un libro con copertina rigida contenente oltre trenta opere d’arte (molte mai viste prima) e i testi di tutti i brani (tranne quelli che non hanno davvero testi). Sotto questo tomo pesante troviamo altre sorprese: un quaderno con 104 pagine di appunti di Thom Yorke dell’epoca, un libretto di bozze con 48 pagine di schizzi di Donwood e Tchock oltre ad un mixtape su cassetta C90 compilato dalla band e tratto dagli archivi delle session e dai demo tapes per OK COMPUTER

Le versioni dell’album da 23 tracce in formati digitali, doppio CD e triplo LP 180g saranno pubblicati il 23 giugno.

Nell’attesa di avere tra le mani “OKNOTOK” possiamo ascoltare per intero la ristampa:

E’ uscit