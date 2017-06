L’ATTIMO FUGGENTE 19 GIUGNO 2017

01. Il Nostro Singolo della Settimana: The Clientele – Lunar Days

02. Michael Head and The Red Elastic Band – Josephine

03. Pop Crisis – Tell Me I’m Wonderful

04. Xavier Boyer – Stockholm Syndrome

05. Mutual Benefit – Jog Along Bess (Vashti Bunyan Cover)

06. Budapest – Outnumbered

07. Elias Dris – Eros & Thanatos

08. Jon And Roy – Runner

09. Michael Nau – I Root

Oldies, But Goldies: Sparklehorse – Vivadixiesubmarinetransmissionplot [Capitol 1995]

10. Sparklehorse – Homecoming Queen

11. Sparklehorse – Rainmaker

12. Sparklehorse – Sad And Beautiful World

13. This Is The Kit – Bullet Proof

14. Emma Russack – Everybody Cares

15. Julia Jacklin – Eastwick

16. Aldous Harding – Blend

17. Elle Mary & The Bad Men – Undead

18. Tara Jane O’Neil – Purple:

19. Joan Shelley – If The Storms Never Came

20. Anigo – Wonderland (demo)

21. Clementine – The Philosopher

22. Vargkvint – Natten Kryper

23. Pefkin – Starlings

24. Il Nostro Bacio della Buonanotte: Annelies Monseré – All Things Are Quite Silent II

Dobbiamo davvero presentarveli, The Clientele? La band inglese che ha inciso capolavori come “Suburban Light”, “The Violet Hour”, “Strange Geometry” “God Save The Clientele” e “Bonfires On The Heath”, ritornerà nel mese di settembre con un nuovo album, “Music For The Age Of Miracles”, il primo dall’e.p. “Minotaur” del 2010. Alasdair MacLean, cantante e songwriter della band, in questi anni di pausa ha inciso due splendidi lavori con Lupe Núñez-Fernández, con il nome di Amor de Días. Nel frattempo i due hanno anche messo su famiglia. Ci ha colto, così, davvero in contropiede, l’annuncio di questa nuova uscita di The Clientele. Nato dall’incontro di MacLean con un vecchio amico, Anthony Harmer, virtuoso del Santoor (una versione iraniana del dulcimer) e scritto e suonato insieme ai vecchi sodali James Hornsey (basso) e Mark Keen (batteria, pianoforte, percussioni), il nuovo lavoro si preannuncia eccitante e piuttosto distante dai precedenti. Nell’attesa possiamo gustarci “Lunar Days”, il primo estratto dal nuovo album e nostro “inevitabile” singolo della settimana, che sembra riportarci indietro ai suoni dei primissimi The Clientele e, nello stesso tempo, proiettarci verso il futuro, con i suoi arrangiamenti elegantissimi e atipici. Settembre, per fortuna, non è troppo lontano.

