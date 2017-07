Morrissey cancella il tour italiano dopo la disavventura con il poliziotto di Roma

Lo spiacevole alterco che ha visto coinvolti l’ex leader degli Smiths e un poliziotto a Via Del Corso lo scorso lunedì sera ha provocato la prima, per nulla inaspettata, ripercussione.

Secondo Rolling Stone utilizzando ancora una volta come portavoce il nipote Sam Esty Rayner, il primo a denunciare la disavventura avvenuta nella capitale, Morrissey avrebbe deciso di cancellare sette date nel nostro paese previste a breve.

Chiaramente con questi psicopatici in giro per me non è sicuro essere in Italia.

Queste le parole di Morrissey riportate da Rayner.

Al momento non sappiamo se è da considerarsi annullata anche la data di Macerata a scopo benefico prevista a Lo Sferisterio il prossimo 6 settembre.

Rimaniamo in attesa di aggiornamenti e conferme ufficiali da parte dell’artista e degli organizzatori.