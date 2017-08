“Low In High-School” è il titolo del nuovo disco di Morrissey.

Il successore di “World Peace Is None Of Your Business” (2014) vedrà la luce il prossimo 17 novembre su BMG. Registrato in Francia (La Fabrique Studios) e Roma (ai Forum Studios di Ennio Morricone) l’album è stato prodotto da Joe Chiccarelli già in passato a lavoro con Frank Zappa, The Strokes, Beck e The White Stripes.