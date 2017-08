ALLARME TERRORISMO: ANNULLATO CONCERTO DEGLI ALLAH-LAS A ROTTERDAM. EVACUATO IL LOCALE.

Il concerto degli Allah-Las che si sarebbe dovuto tenere questa sera al MaasSilo Exhbition Center di Rotterdam, capienza 1000 persone, è stato annullato, prima dell’inizio, su ordine della polizia.

Dietro la cancellazione dell’evento e successiva evacuazione della location ci sarebbero motivazioni legate al terrorismo come confermato via facebook in prima battuta dagli stessi organizzatori.

Secondo le prime indiscrezioni emerse dai media olandesi l’intervento della polizia sarebbe successivo ad una soffiata che avrebbe svelato un possibile attacco terroristico durante il live della band californiana.

Tesi successivamente confermata dal sindaco di Rotterdam che in un comunicato ha dichiarato che la segnalazione di un possibile attentato è arrivata direttamente dalla polizia spagnola. Nelle vicinanze del MaasSilo sarebbe poi stato trovato un furgoncino con targa spagnola contenente diverse bombole di gas.

Come rivelato in alcune interviste dalla stessa band i quattro ragazzi di Los Angeles già in passato avrebbero ricevuto minacce e mail di proteste da parte di mussulmani ‘offesi’ dal nome Allah-Las.