“ENGLAND IS MINE” IL BIOPIC SU MORRISSEY IN ANTEPRIMA A MILANO

“ENGLAND IS MINE” IL BIOPIC SU MORRISSEY IN ANTEPRIMA A MILANO

“England Is Mine”, biopic non autorizzato su Morrissey, sarà proiettato anche in Italia.

Il film diretto da Mark Gill ed interpretato da Jack Lowden da qualche settimana già presente nelle sale inglesi farà il suo debutto in anteprima dalle nostre parti a fine settembre in occasione del prossimo Milano Film Festival in programma dal 28 settembre all’8 ottobre.

A gennaio 2018 poi si replicherà con la pellicola inserita nel cartellone del Seeyousound festival di cinema musicale che si terrà a Torino.

Il trailer di “England is Mine” lo recuperate QUI.