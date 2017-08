DAUGHTER PRESENTANO LA COLONNA SONORA DEL VIDEOGIOCO “MUSIC FROM BEFORE THE STORM”. ASCOLTA “BURN IT DOWN”.

I Daughter hanno annunciato la loro collaborazione con SQUARE ENIX® (ideatore di premiati videogiochi e di franchise come FINAL FANTASY® e TOMB RAIDER® ) per la creazione della colonna sonora originale del videogioco “Life Is Strange: Before The Storm™”.

“Before The Storm” è il prequel di “Life Is Strange”, videogame vincitore di BAFTA che è stato pubblicato nel 2015.

L’intera opera è intitolata “Music From Before The Storm” e sarà pubblicata il 1° settembre 2017 in digitale.

Il gioco comprenderà anche tre brani dal catalogo dei Daughter.

Daughter – “Music from Before the Storm”

Tracklisting

1. Glass

2. Burn It Down

3. Flaws

4. Hope

5. The Right Way Around

6. Witches

7. Departure

8. All I Wanted

9. I Can’t Live Here Anymore

10. Dreams Of William

11. Improve

12. Voices

13. A Hole In The Earth

Poco dopo la pubblicazione della colonna sonora la band sarà in Italia per tre date:

il 04 settembre suonerà al Teatro Romano di VERONA,

il 05 settembre alla Villa Torlonia di SAN MAURO PASCOLI (FC) e

il 06 settembre all’Ex Convento dell’Annunziata a SESTRI LEVANTE (GE)