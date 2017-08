Il cantautore statunitense Sam Beam, dopo anni di assenza, torna in Italia per un’unica data in occasione dell’uscita del nuovo attesissimo album “Beast Epic” a firma Iron & Wine, uscito il 25 agosto su Sub Pop.

Si tratta del primo lavoro di inediti dai tempi di “Ghost On Ghost”, uscito nel 2013. Nel mezzo, 2 anni fa, Beam era stato pubblicato l’album di cover “Sing Into My Mouth”, realizzato insieme a Ben Bridwell dei Band Of Horses.

05 febbraio 2018 – Milano – Santeria Social Club