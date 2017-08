KIT HARINGTON: DOPO JON SNOW SARA’ PROTAGONISTA IN NUOVA MINISERIE BBC

Smessi (momentaneamente) i panni di Jon Snow Kit Harington è pronto per una nuova avventura ‘seriale’.

A pochi giorni dall’ultima puntata della 7^ stagione di Game Of Thrones l’attore inglese svela con un trailer il suo prossimo progetto: “Gunpowder”.

La miniserie (3 episodi) “Gunpowder”, firmata BBC, ci consegna Harington nei panni di un cospiratore de “La Congiura delle polveri”, conosciuta anche come “Congiura dei Gesuiti”, fatto storico avvenuto in Gran Bretagna agli inizi del 1600.

Nel cast ci sono anche Liv Tyler, Mark Gatiss, Peter Mullan, Tom Cullen, Edward Holcroft, Shaun Dooley e Robert Emms.

Autumn is coming…

Kit Harington stars as Robert Catesby in our new 3-part drama #Gunpowder. Coming soon. pic.twitter.com/3tWHBwcZbs

— BBC One (@BBCOne) August 28, 2017