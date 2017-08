THE NATIONAL: GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “DAY I DIE”

The National condividono con il mondo il video di un nuovo estratto dal loro prossimo disco “Sleep Well Beast”

“Day I Die” debutta oggi con un corto diretto da Casey Reas:

“Day I Die” è il quarto estratto (dopo “The System Only Dreams in Total Darkness”, “Guilty Party” e “Carin at the Liquor Store”) dal settimo disco in studio della band in uscita il prossimo 8 settembre su 4AD. 3 giorni prima dell’uscita ufficiale i National suoneranno per intero l’album a Philadelphia, live trasmesso anche in streaming. Prevista anche una performance della band al “The Late Show With Stephen Colbert” il 7 settembre.