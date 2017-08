CURTIS HARDING ANNUNCIA IL DISCO “FACE YOUR FEAR”. ASCOLTA IL SINGOLO PRODOTTO DA DANGER MOUSE.

Curtis Harding pubblica oggi il singolo “Wednesday Morning Atonement”, prodotto da Danger Mouse, e annuncia il suo nuovo album “Face Your Fear”, in uscita il 27 ottobre su Anti-, distribuzione Self.

Ascolta il nuovo singolo

“Face Your Fear” segue l’acclamato album del 2014 “Soul Power” e vede alla produzione lo stesso Harding, Sam Cohen e Danger Mouse ed è stato registrato a New York nello studio 30th Century di Danger Mouse.

Già a giugno l’artista ci aveva fatto assaggiare un primo estratto dal suo prossimo lavoro:

“Face Your Fear” track list:

1. Wednesday Morning Atonement

2. Face Your Fear

3. On and On

4. Go As You Are

5. Till The End

6. Need Your Love

7. Dream Girl

8. Welcome to My World

9. Ghost of You

10. Need My Baby

11. As I Am

A settembre Curtis Harding partirà per un nuovo tour che lo porterà a suonare in Italia il 26 Novembre al Circolo Magnolia di Milano