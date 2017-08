John Maus annuncia il primo nuovo album in sei anni: “Screen Memories” esce il 27 ottobre su Ribbon Music/Domino.

Primo singolo “The Combine”:

“Screen Memories” tracklist:

1. The Combine

2. Teenage Witch

3. Touchdown

4. Walls of Silence

5. Find Out

6. Decide Decide

7. Edge Of Forever

8. The People Are Missing

9. Pets

10. Sensitive Recollections

11. Over Phantom

12. Bombs Away