COURTNEY BARNETT & KURT VILE: ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO “OVER EVERYTHING”

Courtney Barnett e Kurt Vile hanno pubblicato il video di “Over Everything” prima traccia estratta dal loro disco collaborativo.

Il video è diretto da Danny Cohen e girato tra Melbourne e Philadelphia:

Il duo inoltre ha fornito ulteriori dettagli sull’album.

“Lotta Sea Lice”n uscirà il 13 ottobre su Matador e conterrà 9 brani tra cui, come già svelato ieri, 3 cover: “Untogether” dei Belly, “Fear Is Like a Forest” della cantautrice australiana Jen Cloher e “Peeping Tomboy” brano di Vile contenuta nel disco “Smoke Ring for My Halo” qui rieseguita dalla Barnett.

Ecco la tracklist completa:

‘Over Everything’

‘Let It Go’

‘Fear Is Like A Forest’

‘Outta The Woodwork’

‘Continental Breakfast’

‘On Script’

‘Blue Cheese’

‘Peepin’ Tom’

‘Untogether’