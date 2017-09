HANNE HUKKELBERG: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “EMBROIDERY”

Terzo singolo estratto da “Trust” (in uscita il 20 ottobre su Propeller Recordings) lavoro che segna il ritorno sulle scene dopo 5 anni dell’artista norvegese Hanne Hukkelberg

“Embroidery” contiene il featuring di Emilie Nicolas:

Prima di “Embroidery” la Hukkelberg aveva svelato altri 2 estratti.

“The Whip”:

e “IRL”:

Ecco la tracklist di “Trust”

1. Europium Heights

2. IRL

3. The Whip

4. Embroidery

5. Fall

6. Raindrops

7. Silverhaired

8. Alone Together

9. Duper

Qui l’artista racconta all’Oslo Jazz Festival di quest’anno la genesi di “Trust”: