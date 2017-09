VINCI BIGLIETTI PER SLOW MAGIC LIVE @ MONK, ROMA, VENERDì 15 SETTEMBRE

Vi regaliamo 2 biglietti per il concerto dei SLOW MAGIC al Monk.

Aggiudicarsi il premio e’ facile. Inviate una mail con oggetto “Voglio SLOW MAGIC” all’indirizzo eventi@indieforbunnies.com

Nella mail inoltre indicate un vostro nome o nickname. In caso di vittoria lo pubblicheremo su questa pagina.

Tra le mail che riceveremo sorteggeremo due fortunati vincitori ai quali assegneremo 1 biglietto ognuno.

Ti ricordiamo che l’ingresso al Monk è riservato ai soli soci possessori della tessera Arci 2017.

➟ REGISTRATI online tramite il form QUI

➟ RITIRA la Tessera all’ingresso, versando il contributo annuale.

Tra Registrazione e Ritiro devono intercorrere circa 24h, quindi non ridurti all’ultimo momento!!

IL CONTEST TERMINA GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE



Venerdi 15 Settembre

Apertura Porte Ore 20:00 – Inizio Concerti Ore 23.00

SLOW MAGIC in Concerto

INGRESSO RISERVATO AI SOCICON TESSERA ARCI 2017

CONTRIBUTO ALL’ATTIVITA’ 15€ + D.P.

Arriva al Monk la rivelazione dell’elettronica contemporanea

tra dream pop e chillwave

Il musicista, che cela il suo volto dietro una maschera coloratissima, ha pubblicato lo scorso maggio il suo nuovo singolo “MIND” che anticipa il suo terzo lavoro in studio, in uscita per l’etichetta indipendente Downtown Records. Autodefinitosi con l’espressione “music made by your imaginary friend”, l’enigmatico produttore americano vive sin dagli esordi nel più totale anonimato, nascondendo la propria immagine e focalizzando l’attenzione sui suoi brani scolpiti su beat energici e melodie eteree che creano una dimensione cosmica e sognante ai limiti tra dream pop e chillwave. A cinque anni dal suo fortunato debut album ∆ (2012, LebensStrasse Records), seguito nel 2014 dallo straordinario HOW TO RUN AWAY (Downtown Records), Slow Magic segna il suo ritorno sulla scena con il singolo “MIND” featuring Kate Boy, brano dal beat trascinante in cui gli elementi organici delle sue percussioni si fondono per la prima volta all’elemento vocale, ottima premessa per il suo terzo attesissimo disco in uscita per la rinomata Downtown Records. Dopo le date primaverili negli USA che lo hanno visto esibirsi insieme agli australiani RÜFÜS e al duo americano ODESZA, e che lo hanno portato – tra gli altri – nel leggendario Anfiteatro di Red Rocks in Colorado lo scorso 27 maggio.