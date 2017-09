L’atteso album di debutto di Kelela è previsto per il 6 ottobre.

“Take Me Apart” (già attivo pre-order), pubblicato dalla Warp, è adesso anticipato da un secondo singolo.

Ascolta “Frontline”:

Il primo singolo estrato era stato ad inizio agosto “LMK”:

“Take Me Apart” tracklist:

1. Frontline

2. Waitin

3. Take Me Apart

4. Enough

5. Jupiter

6. Better

7. LMK

8. Truth Or Dare

9. S.O.S.

10. Blue Light

11. Onanon

12. Turn To Dust

13. Bluff

14. Altadena