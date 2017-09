Matt Berninger al lavoro con la moglie e il fratello Tom su una serie TV… si’ ci sono anche i National

In una recente intervista alla webzine spagnola Binaural.es il leader e cantante dei National ha svelato un interessante progetto che lo vede nuovamente coinvolto insieme al fratello regista Tom.

Nel corso dell’intervista, essenzialmente incentrata sull’imminente uscita di “Sleep Well Beast” settimo disco della band in arrivo il prossimo 8 settembre, interpellato su cosa stesse combinando suo ‘hermano’ Tom, Matt ha rivelato:

Mio fratello Tom e mia moglie Carin sono a lavoro su un TV show. Sarà una cosa simile a “Mistaken For A Strangers”… i National, io e Tom saremo presenti ma tutto il resto apparirà come una realtà frammentata.

e ancora

Si tratta di uno show televisivo ibrido documentario/sceneggiato. Saranno puntate da mezz’ora.

quando la vedremo? Matt precisa:

Non sappiamo se verrà trasmessa. Mio fratello ancora abita nella mansarda che si vede in “Mistaken For A Strangers”.

Non ci resta allora che attendere e incrociare le dita.