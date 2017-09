NETFLIX: IL REGISTA DI “LA LA LAND” DAMIEN CHAZELLE PRODURRA’ UNA SERIE TV MUSICALE

“The Eddy” è il titolo di una nuova serie TV musicale commissionata da Netflix.

Damien Chazelle, regista di “La La Land” e “Whiplash”, è indicato come produttore esecutivo e firmerà la regia di 2 degli 8 episodi previsti.

Ambientata a Parigi la serie esplora il rapporto tra i proprietari, un americano e un arabo-francese, di un jazz club.

Jack Thorne (“Harry Potter and the Cursed Child”) scriverà la sceneggiatura mentre Glen Ballard, già dietro a “Jagged Little Pill” di Alanis Morissette e “Bad” di Michael Jackson, comporrrà la colonna sonora.