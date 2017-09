NEW ORDER LIVE IN ITALIA A TORINO

I New Order tornano live in Italia a dicembre ospiti di OGR – Officine Grandi Riparazioni, Torino.

I dettagli, comprese le date, di questa imperdibile performance sono ancora da confermare.

La band di Bernard Sumner sarà accompagnata dall’artista concettuale americano Liam Gillick e da un ensemble di 12 synthesizer.

Ispirato dalla reinvenzione del catalogo della band, Liam Gillick trasformerà OGR in un ambiente immersivo, creando un palco in grado di reagire dinamicamente alla musica.

OGR Torino è un nuovo Innovation Hub + Arts Center di 20.000 metri quadrati che inaugurerà nella città di Torino il 30 settembre 2017. Un progetto volto alla rigenerazione e alla riapertura delle ex Officine Grandi Riparazioni, un sito costruito tra il 1885 e il 1895, una volta dedicate alla manutenzione dei veicoli ferroviari e adesso indirizzate alla promozione della cultura e dell’innovazione tecnologica nei campi delle arti visuali e performative. Il programma di arti visuali sarà ufficialmente inaugurato dal grande progetto espositivo Like a Moth to a Flame, curato da Tom Eccles e Mark Rappolt con Liam Gillick.