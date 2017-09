ASCOLTA “IS THERE A PLACE I CAN GO”, IL NUOVO SINGOLO DI TRUDY AND THE ROMANCE

Trudy And The Romance arrivano direttamente dalla loro città natale, Liverpool, con un brillante nuovo numero dal titolo “Is There A Place I Can Go”. L’eclettico trio del nord britannico dimostra di aver fatto parecchia strada dagli esordi con “Behave” nel 2015, e si prepara all’uscita dell’EP “Jankyard Jazz”, previsto a Novembre sotto B3SCI.

Il nuovo brano racchiude elementi psichedelici e l’essenza della band, intenta a produrre quello che i tre stessi definiscono come mutant pop anni ’50. Tra reminiscenze di morbido rockabilly e quella coltre di malcelata malinconia tipica della produzione britannica degli ultimi anni, Trudy And The Romance raccontano di amori incasinati e incertezze di varia natura. Lo fanno con naturalezza e, siamo certi, vi conquisteranno come hanno conquistato noi.

Ascolta qui “Is There A Place I Can Go”.