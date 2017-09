ASCOLTA “YOU’RE THE BEST THING ABOUT ME”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI U2

ASCOLTA “YOU’RE THE BEST THING ABOUT ME”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI U2

Benchè sia già stata rivelata la canzone “The Blackout”, gli U2 rendono disponibile ,oggi, quello che loro definiscono come il vero e proprio primo singolo del nuovo album “Songs Of Experience”, ovvero “You’re The Best Thing About Me”.

Il disco, descritto dalle note stampa come una collezione di brani in forma di lettere intime dedicate alle persone e ai luoghi vicine al cuore di Bono Vox, The Edge, Larry Mullen Jr. e Adam Clayton inizia sempre più a mostrarsi sotto i nostri occhi, passando da due estremi, a dire il vero: il rock comunque piuttosto carico della canzone precedente e una traccia fin troppo leggera e pop come quest’ultima.