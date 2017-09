5 DATE A NOVEMBRE PER CARLA DAL FORNO E NUOVO EP

Nome italiano ma passaporto australiano: stiamo parlando di Carla Dal Forno che sarà in Italia a novembre per 5 date per presentare il nuovo EP “The Garden” (atteso per il 6 ottobre) che sia annuncia un punto di passaggio dal cantautorato oscuro, wave e lo-fi dell’EP d’esordio a qualcosa di più psichedelico e dream-pop.

Ecco le date:

Sabato 4 novembre – Colorificio Kroen, Verona

Domenica 5 novembre – Circolo Magnolia, Milano

Lunedì 6 novembre – Largo, Roma

Martedì 7 novembre – Locomotiv Club, Bologna

Mercoledì 8 novembre – Astoria, Torino

Il costo dei biglietti è di 12 euro per le date di Milano e Torino, con la prevendita disponibile sui circuiti ‘Diy’ (Roma), ‘Ticketone’ e ‘Mailticket’.

Dal mini-album “The Garden” possiamo già ascoltare la title-track:

“The Garden” Tracklist:

1. We Shouldn’t Have To Wait

2. Clusters

3. Make Up Talk

4. The Garden