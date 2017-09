ASCOLTA “CAUGHT BY THE WIND” IL NUOVO SINGOLO DEGLI STEREOPHONICS

S’intitolerà “Scream Above The Sounds” il nuovo album degli Stereophonics, atteso per il 3 novembre. La formazione guidata da Kelly Jones rilascia un nuovo singolo (il precedente era la ballata “All In One Night”), dal sound sicuramente positivo e contagioso, intitolato “Caught By The Wind”, buon viatico per il decimo disco di una lunga carriera iniziata ormai nel 1992.

Il nuovo album, prodotto proprio dal cantante/chitarrista assieme a Jim Lowe, che uscirà per l’etichetta Parlophone Records, sarà pubblicato a distanza di vent’anni dallo storico esordio, quel “Word Gets Around” che mise subito in luce l’altissimo potenziale della band gallese.

Ecco la tracklist completa del nuovo album:

1. Caught by the Wind

2. Taken a Tumble

3. What’s All the Fuss About?

4. Geronimo

5. All in One Night

6. Chances Are

7. Before Anyone Knew Our Name

8. Would You Believe?

9. Cryin’ in Your Beer

10. Boy on a Bike

11. Elevators