LIAM GALLAGHER: LIVE GRATUITO IN PIAZZA DUOMO A MILANO PER VOGUE

LIAM GALLAGHER: LIVE GRATUITO IN PIAZZA DUOMO A MILANO PER VOGUE

La notizia, anticipata ieri dal sito Oasismania, sarebbe stata svelata dal numero di Vogue in edicola a partire da oggi: Liam Gallagher si esibirà giovedì 14 settembre a Milano per un concerto gratuito in Piazza Duomo all’interno della “Vogue Fashion Night Out”.

La location scelta è la Terrazza Duomo 21 di Milano dove l’ex Oasis presenterà per intero il suo primo disco solista, “As You Were”.

Il concerto è ad ingresso gratuito, con inizio alle ore 21:30, e verrà proiettato su un maxischermo allestito ai piedi della Madonnina.

Rimaniamo in attesa di comunicato ufficiale e, nel caso non si tratti di una pessima bufala, di info più dettagliate.