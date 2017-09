SPINNING COIN: ANNUNCIO ALBUM D’ESORDIO E NUOVO SINGOLO

Tempo d’esordio per i simpatici Spinning Coin di Glasgow, che dopo un po’ di singoli anticipatori hanno annunciato l’album “Permo”, atteso per il 10 novembre via Domino. In concomitanza con la tracklist, è stato reso noto anche il video del nuovo brano “Sleepless”.

Il disco, registrato assieme ad Edwyn Collins, vede la partecipazione anche di Katrina Mitchell dei Pastels e di Simone Wilson dei Breakfast Muff. Da sempre molto legati alla loro città, i cinque ragazzi hanno sviluppato un sound che abbraccia vibrazioni già presenti in alfieri pop come Orange Juice, Teenage Fanclub e i Pastels.

Ecco la tracklist completa:

1. Raining On Hope Street

2. Tin

3. Money For Breakfast

4. Money Is A Drug

5. Metronome River

6. Magdalene

7. Floating With You

8. Be Free

9. Sides

10. Sleepless

11. Powerful

12. Starry Eyes

13. Running With The World

14. I Feel The Need To Be An Actor