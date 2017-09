“LOVE IS A BASIC NEED” E’ IL NUOVO DISCO DEGLI EMBRACE

“Love Is A Basic Need” è titolo del nuovo disco degli Embrace.

Il settimo album in studio della band inglese, per il quale è già attivo il pre-order, è stato registrato ai Magnetic North Studios e prodotto dal chitarrista e produttore della band Richard McNamara.

Il fratello Danny sul nuovo disco:

Abbiamo deciso di creare un album composto da canzoni in grado di reggere il confronto con i migliori brani che abbiamo scritto nella nostra carriera, sono abbastanza fiducioso che siamo riusciti nell’intento.

e sul titolo:

La maggior parte delle persone ricorda di mangiare, respirare e bere, ma troppi di noi si dimenticano dell’amore. L’album ci ricorda che senza cibo o acqua o riparo si muore e che lo stesso vale anche per l’amore.

“Love Is A Basic Need” tracklist:

1. The Finish Line

2. Never

3. Wake Up Call

4. Snake Oil

5. Where You Sleeping

6. All That Remains

7. Rabbit Hole

8. Horseshoe In My Glove

9. My Luck Comes In Threes

10. Love Is A Basic Need