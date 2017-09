SARANNO 4 LE DATE ITALIANE PER I LALI PUNA

Sono passati ormai sette anni dal precedente “Our Inventions” e nel frattempo Marcus Acher ha abbandonato il progetto, ma i Lali Puna hanno ripreso in mano la loro carriera e sono tornati con il nuovo “Two Windows”, il quinto album della band tedesca che esce proprio oggi per Morr Music, che vede partecipi anche Mari Lattimore, Keith Tenniswood dei Radioactive Man e Jimmy Tamborello alias Dntel.

Ovviamente grande è l’attesa per vedere live la band guidata dalla voce della cantante di origini sud coreane Valerie Trebeljahr (precedentemente legata anche sentimentalmente a Marcus Acher). Al momento sono 4 le date fissate nel nostro Paese: : giovedì 16 novembre all’Hiroshima Mon Amour di Torino, venerdì 17 al Locomotiv Club di Bologna, sabato 18 al Monk di Roma e infine domenica 19 al Circolo Magnolia di Segrate, Milano. Attendiamo ancora notizie precise sul costo dei biglietti per le varie date, in quanto è stato ufficializzato solo il prezzo della data bolognese, che si assesta sui 20 euro. La prevedendita sarà presto attiva sui classici canali di ‘Ticketone’ e ‘Boxerticket’.