THE NATIONAL: ASCOLTA PER INTERO IL NUVO DISCO “SLEEP WELL BEAST”

L’attesa è finalmnte finita.

Oggi, venerdì 8 settembre 2017, i National pubblicano su etichetta 4AD il nuovo disco.

Dopo settimane di anticipazioni, ben 4 i singoli svelati fino ad oggi (“Day I Die”, “The System Only Dreams in Total Darkness”, “Guilty Party” e “Carin at the Liquor Store”), e la performance live a Philadelphia di alcune sere fa dove l’intero disco è stato eseguito dal vivo, le 12 tracce di “Sleep Well Beast” sono disponibili in streaming su tutte le piattaforme digitali:

Prodotto da Aaron Dessner in collaborazione con il fratello Bryce e Matt Berninger “Sleep Well Beast” è il settimo album in studio della band.