ASCOLTA “WEIGHED DOWN” IL NUOVO BRANO DEI THE HORRORS

Mancano solo 2 settimane circa al nuovo album degli Horros (uscirà il 22 settembre via Wolf Tone/Caroline International), quel “V” che sta già facendo parlare di sé anche in virtù di una importante anticipazione come l’ottima “Something To Remember Me By” o il primo singolo “Machine”. Ora è tempo di un nuovo assaggio, “Weighed Down”, di cui la band parla così sulla propria pagina di Facebook: We wrote this right at the beginning and it clung on til the bitter end, indicando che è stata una delle prime canzoni scritte ma che compare solo ora, a ridosso della pubblicazione finale.

Brano oscuro e ipnotico, con sferzate sonore distorte e visionarie nel finale. Sempre alta qualità…

Ecco la tracklist completa:

1. Hologram

2. Press Enter to Exit

3. Machine

4. Ghost

5. Point of No Reply

6. Weighed Down

7. Gathering

8. World Below

9. It’s a Good Life

10. Something to Remember Me By