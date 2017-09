BJöRK DA NUOVI DETTAGLI SULL’ALBUM: PUBBLICAZIONE A NOVEMBRE

Non è facile stare dietro agli annunci e alle piccole anticipazioni che Björk da sul suo nuovo album, ma stavolta le notizie sembrano essere piuttosto corpose. Il disco, più volte indicato come “coming soon”, ora ha un mese di pubblicazione, novembre e uscirà via One Little Indian. Alla co-produzione ci sarà Arca e il singolo “The Gate” è atteso per il 18 settembre.

La cantante, in un comunicato, fa un paragone con il suo precedente album “Vulnicura” (uscito nel 2015). “Il disco precedente si occupava di una perdita molto personale e penso che questo nuovo album sia riguardo a un amore ancora più grande. Si tratta di riscoprire l’amore – ma in modo spirituale, per mancanza di una parola migliore“. Ormai ci siamo…