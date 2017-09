DOPO 10 ANNI TORNANO ANCHE I MILBURN: NUOVO ALBUM

Per chi segue con attenzione le sorti del guitar-pop inglese il nome Milburn non è certo sconosciuto. la formazione di Sheffield si era sciolta nel 2008 con all’attivo un paio di album, ma poi l’anno scorso avevano ricominciato a suonare per la celebrazione dell’esordio “Well Well Well”. Un manciata di date per capire che la scintilla era scoccata di nuovo, ecco quindi un tour autunnale e uno primaverile, ma mancava l’annuncio del nuovo album: arrivato anche quello.

“Time”, prodotto dalle mani operose e talentuose di Bill Ryder Jones è stato registrato ai Parr Street Studios di Liverpool e uscirà il 29 settembre, dieci anni dopo la pubblicazione di “These Are The Facts”. Il tutto è supportato anche da una campagna di raccolta fondi direttamente con i fan grazie a PledgeMusic. Il singolo che fa da apripista è “Nothing For You”.