ASCOLTA “YOU AND ME AND THE SEA” DEI PROCTORS

ASCOLTA “YOU AND ME AND THE SEA” DEI PROCTORS

Per chiunque fosse alla ricerca del guitar-pop perfetto, beh, il nome Proctors ha sicuramente una valenza decisamente importante. La band di Gavin Priest, nata nel lontano 1993, ha dispensato per anni ottime canzoni dall’alto tasso melodico, ma c’è da dire che nel 2013 ha toccato uno dei vertici assoluti della propria produzione con il magnifico album “Everlasting Light”. Sono fin troppi anni che stiamo aspettando un seguito a quel disco e ora, finalmente, la band sembra essersi svegliata dal lungo letargo.

Nel giro di pochi giorni sono usciti, via Soundcloud, due ottimi brani che crediamo faranno parte di una nuova pubblicazione che a questo punto speriamo possa arrivare, forse, a breve. Le canzoni in questione sono la delicata “Silhouettes” e l’iper melodica “You and Me and the Sea” che brilla grazie al consueto lavoro chitarristico solare e coinvolgente della band.