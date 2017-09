Assolutamente gradito il ritorno delle Honeyblood. Il duo di Glasgow, formato da Stina Tweeddale e Cat Myers torna infatti con un nuovo brano intitolato “Swell Love”, la loro prima canzone inedita dopo la pubblicazione dell’album “Babes Never Die” uscito l’anno scorso.

Le nostre fanciulle paiono assolutamente in gran forma con le loro chitarre soniche e rumorose in ottica post-grunge, che poi esplodono in un travolgente ritornello dall’alto tasso melodico.