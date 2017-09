MARILYN MANSON ANNUNCIA IL SUO NUOVO ALBUM

Tempo di tornare anche per il Reverendo, ovvero Marilyn Manson che conferma l’uscita di “Heaven Upside Down” per il 6 ottobre. Il nuovo singolo “We Know Where You Fucking Live” si muove su quei territori oscuri che sicuramente i suoi fan apprezzeranno. Il nuovo album è stato registrato a Los Angeles, creando un paesaggio sonico che ricorda l’aggressività di album come “Portrait of an American Family” e “Holy Wood”, mentre i temi del disco si muoveranno su tematiche come violenza, sesso, politica e romanticismo. Come per l’acclamato “The Pale Emperor” del 2015, Manson collabora nuovamente con il produttore e compositore cinematografico Tyler Bates.

Il 27 settembre, Manson inizierà il suo tour mondiale e toccherà l’Italia per una data unica, il 22 novembre a Torino al Pala Alpitour. Ecco la tracklist completa del nuovo album: 1. Revelation #12

2. Tattooed In Reverse

3. WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE

4. SAY10

5. KILL4ME

6. Saturnalia

7. JE$U$ CRI$I$

8. Blood Honey

9. Heaven Upside Down