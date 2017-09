THE THE: NUOVI CONCERTI DOPO 16 ANNI E BOX IN ARRIVO

I The The sono pronti a tornare dal vivo dopo ben 16 anni. Matt Johnson tornerà a guidare live i suoi all’ Heartland Festival in Danimarca il primo giugno dell’anno prossimo e poi il 5 giugno, sempre del 2018, sarà alla Royal Albert Hall di Londra.

Come se non bastasse le sorprese arrivano anche a livello discografico, con un box di tre album in uscita. Si chiamerà “Radio Cineola: Trilogy“. Il primo lavoro sarà “The End of the Day” ricco di brani; in “The Inertia Variations” vi saranno poesie e spoken word; chiuderà “Midnight to Midnight” con suoni elettronici e commenti politici.

Lunghissima la lista di ospiti: JG Thirwell, Thomas Leer, Johnny Marr, James Eller, Meja, Anna Domino, Zeke Manyika, Colin Lloyd Tucker, John Tottenham, Thomas Feiner, Liz Horsman, Charlotte Etc. Tom Bright, Gillian Glover, Willis, Johanna St Michaels, Jacob Sahlqvist, Kate Wilkins, Gerald Jenkins, William Engdahl, Neil Clark, David Edwards / Media Lens, Marian St Laurent, Lucinda Rogers, Neil Sanders, Abdi Assadi, Zoe, Hepden, Eric Schermerhorn, Megan Drew, Polly Maberly, Niall Greig Fulton e altri. Il box uscirà il 20 ottobre via Cineola.

Proprio a inizio anno Johnny Marr si era trovato con i The The per realizzare “We Can’t Stop What’s Coming”, brano uscito per il Record Store Day e presente anche in un documentario sulla band di prossima uscita (prima proiezione a Londra il 20 ottobre), chiamato “The Inertia Variations”. L’ultimo album dei The The è datato 2000, anche se Johnson si è occupato, anche in questi ultimi anni, di realizzare colonne sonore.