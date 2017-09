WOLF ALICE: GUARDA IL VIDEO DI “BEAUTIFULLY UNCONVENTIONAL” DAL NUOVO “VISIONS OF A LIFE”

I Wolf Alice pubblicano oggi il video del nuovo singolo “Beatifully Unconventional”.

Il brano è estratto da “Visions Of A Life”, l’atteso secondo album in uscita il 29 settembre su Dirty Hit, distribuzione Universal. Il disco sarà disponibile in formato digitale, CD e doppio vinile bianco in edizione limitata.

Questo brano celebra tutti gli amici anticonformisti spiega Ellie Rowsell Una festa per l’individualità e tutte le avventure che ne derivano quando la si accetta. Ho immaginato me e la mia amica Hannah come Christian Slater e Winona Rider in “Heathers”, anche se non ci assomigliamo affatto. Il video non ha nulla a che fare con la canzone: non volevo più avere il taglio mullet perché molte persone mi hanno criticata nell’ultimo video, quindi ho pensato che fosse una buona scusa per indossare una parrucca.

I Wolf Alice annunciano 13 nuove date europee a gennaio 2018 e confermano la loro partecipazione al Laneway Festival 2018. La band arriverà in Italia il 13 gennaio al Santeria Social Club di Milano.