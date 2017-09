I Wolf Alice arrivano in Italia a Gennaio 2018 per presentare il secondo disco intitolato “Visions Of a Life” (in uscita il 29 settembre):

Sabato 13 Gennaio 2018 @ Santeria Social Club

Prezzo Biglietti:

Posto unico: 15 € + diritti di prevendita

Biglietti in vendita dalle ore 11.00 di Martedì 12 Settembre su Io Vado Club (www.iovado.club) e My Live Nation (http://www.livenation.it).

Mercoledì 13 Settembre alle ore 11.00 i biglietti saranno disponibili su www.ticketone.it