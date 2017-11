GUARDA I NATIONAL SUONARE PER INTERO “BOXER” A BRUXELLES

Ieri sera si è tenuto a Bruxelles l’ultimo live del tour europeo dei National.

La band sui palchi del vecchio continente in supporto al recente “Sleep Well Beast” (leggi la nostra recensione) si è concessa per questa tappa conclusiva un sorprendente fuori programma suonando per intero “Boxer” disco che lo scorso 22 maggio ha compiuto 10 anni (leggi il nostro articolo celebrativo).

Questa l’intera setlist dello show:

Fake Empire

Mistaken for Strangers

Brainy

Squalor Victoria

Green Gloves

Slow Show

Apartment Story

Start a War

Guest Room

Racing Like a Pro

Ada

Gospel

The System Only Dreams in Total Darkness

Walk It Back

Guilty Party

Don’t Swallow the Cap

Bloodbuzz Ohio

I Need My Girl

Day I Die

Encore:

Carin at the Liquor Store

Mr. November

Terrible Love

Vanderlyle Crybaby Geeks

Questi invece alcuni video della già storica performance: