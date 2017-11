IL 23 NOVEMBRE ESCE ANCHE IN EUROPA IL DISCO DI ETHAN GOLD PUBBLICATO IN AMERICA NEL 2011

IL 23 NOVEMBRE ESCE ANCHE IN EUROPA IL DISCO DI ETHAN GOLD PUBBLICATO IN AMERICA NEL 2011

Perchè il disco “Songs From A Toxic Apartment” di Ethan Gold ci abbia messo tutto questo tempo per trovare una stampa europea è un mistero, visto che in America è uscito ancora nel 2011, ma finalmente ci siamo. Disco, che come dice il titolo stesso venne scritto, composto e registrato nella camera del nostro, ma non aspettatevi certo un prodotto a bassa fedeltà. Anzi. Ricco di esperienze personali e fortemente autobiografico, il disco si portò a casa anche i complimenti di Pitchfork, grazie anche alla sua varietà in bilico tra l’uso dei synth e uno spirito più rock.

Ecco il video di “Poison”.

Tracklist completa:

1.(intro)

2.Why Don’t You Sleep? (free)

3.Royal Flush (free)

4.Are We Recording?

5.They Turned Away

6.Poison

7.”That” (reprise)

8.Nonstop

9.Tonight…

10.Come On Beat It Down

11.I.C.U. (toxic)

12.On Edge (celestial porch)

13.To Isis Sleeping