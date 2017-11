L’ATTIMO FUGGENTE 6 NOVEMBRE 2017 (S08E08)

01. 5×7: Math And Physics Club – All The Mains Are Down

02. 5×7: Blushing – Weak

03. 5×7: Weather Balloons – Ghost Ship

04. 5×7: Patient Hands – At Parting

05. 5×7: Good Good Blood – Rolling Over

06. Garciaphone – A Hole In The Universe

07. Immigrant – Wounded Healer

08. Eric & Magill – Peach Colored Oranges

09. Jake Bellissimo – Noise War

10. John Thumb – Sandy

11. Jaye Bartell – Swim Colleen

12. Angel Olsen –All Right Now

13. Elle Mary & The Bad Men – Behave

14. Joana Serrat – Keep On Fallin’

15. Bea Troxel – Whiskey And Wine

16. The Weather Station – The Most Dangerous Thing About You

17. Lean Year – Sonja Henie

18. Colleen – Summer Night (Bat Song)

19. Angèle David-Guillou – Iznik Flowers

20. Sven Laux – Paper Streets

21. Matti Bye – Melt

22. Andrew Wasylyk – Drift

23. Il Nostro Bacio della Buona Notte: Bvdub – Nothing From No One

5×7 – Cinque canzoni per una settimana:

La cinquina di questa settimana:

1. Formatisi a metà degli anni ’90, i Math And Physics Club hanno pubblicato tre album, vari e.p. e un paio di raccolte. Persi un paio di membri lungo la strada, la band pubblicherà il proprio quarto album, “Lived Here Before”, l’anno prossimo per Matinée negli States e Fika Recordings in Europa. Il primo singolo tratto dall’album è proprio ”All The Mains Are Down” brano che, pur conservando le caratteristiche del suono dei MAPC (tra Belle And Sebasitan e Real Estate?) aggiunge, con dei cori sopraffini, un sentore rurale e bucolico, avvicinandoli ai migliori R.E.M.. Può bastare come biglietto da visita?

Lived Here Before by Math and Physics Club

2. I Blushing sono un quartetto shoepop (?) di base in Texas, composto da due coppie di sposi e formatosi nell’estate del 2015, quando Michelle Soto (chitarra, voce) comincia a scrivere brani con l’amica Christina Carmona (voce, basso). Arruolati i rispettivi coniugi, Jake Soto (batteria) e Noe Carmona (chitarra), nel gennaio 2017 la band dà alle stampe l’e.p. di debutto, “Tether”. “Weak” è il primo brano estratto dal nuovo omonimo e.p., che vedrà la luce a inizio 2018, e mette in evidenza, oltre alle notevoli doti di scrittura e interpretative, un profondo affetto per band quali Lush, Cocteau Twins e The Sundays. Amore al primo ascolto.

Weak by Blushing

3. Per quelli che si divertono a creare inedite definizioni di genere, quale termine usereste per descrivere un artista che si diverte a scrivere canzoni casalinghe con basi di chitarre riverberate e variamente effettate? Se nella proverbiale “cameretta” si possono non indossare le scarpe, allora la definizione per chi “si guarda i piedi” è sockgaze: l’ha coniata per le proprie creazioni Eerie Pyre, inglese di York, che da qualche tempo pubblica canzoni in download a offerta libera sotto l’alias Weather Ballons. È un gioco di parole coerente con la sua musica – in maniera più ortodossa riconducibile al bedroom pop – anche il titolo del suo ultimo singolo, “Melloween II” del quale “Ghost Ship” costituisce l’ideale b-side.

melloween ii by weather balloons

4. Non possono che essere pazienti la mani che danzano sui tasti del pianoforte, tanto che il canadese Alex Stooshinoff ha inteso elevare tale immagine a denominazione artistica che ne identifichi le canzoni. Combinando musica e mitologia, così come composizione classica e scrittura pop, Stooshinoff ricerca nella creazione artistica un’esperienza mistica in grado di elevare gli animi. “At Parting” ne è uno dei primi esempi, la primizia di un musicista del quale si può scommettere che si sentirà parlare.

5. Good Good Blood è l’alter-ego di James Smith, musicista dello Yorkshire tra l’altro responsabile della cassette-label Fox Food Records, che negli ultimi mesi ha regalato due intriganti scoperte al femminile quali Captain e Dana Gavanski. Nell’epoca della riscoperta delle cassette, Smith pubblica in questo formato anche i propri lavori, nei quali combina in maniera casalinga stili che spaziano da Mount Eerie a Bon Iver, facendo leva sull’immediatezza del mezzo e su una spiccata propensione pop. La sua prossima uscita, “Sun Of A Gun” è annunciata per dicembre e Rolling River è uno dei brani che la anticipa.

Sun Of A Gun by Good Good Blood

L’Attimo Fuggente è una trasmissione radiofonica in diretta, condotta da Francesco Amoroso e Raffaello Russo, che va in onda ogni lunedì, dalle 21:00 alle 23:00 su Radio Città Aperta in streaming (http://radiocittaperta.it/onair). Da otto anni, attraverso la radio e la propria pagina Facebook, grazie a rubriche, piccoli speciali e monografie in pillole, tantissime anteprime e novità, ma anche recuperi dal passato prossimo e remoto, coinvolgenti live acustici in studio, L’Attimo Fuggente tenta di dare assoluto ed esclusivo risalto alle emozioni nella musica. Le mode, i generi, il successo, vanno e vengono, ma le emozioni che la musica riesce a regalare rimangono per sempre.

Parafrasando il protagonista dell’omonimo film degli anni novanta: Non ascoltiamo e suoniamo musica perché è carino: noi ascoltiamo e suoniamo musica perché siamo membri della razza umana; e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento; ma la musica, la bellezza, il romanticismo, l’amore, sono queste le cose che ci tengono in vita.