Ci sono gruppi che sono imprescindibilmente da ascoltare live per poterli gustare nella loro forma migliore.

!!! ( CHK CHK CHK) è uno di questi.

La band californiana, sbarcata da Sacramento a Roma per la gioia del nostro sabato sera, esplode sul palcoscenico del Monk.

L’energia che emanano dal vivo è travolgente e incredibilmente più potente rispetto alle incisioni discografiche, che pure sono perfette per rianimare ogni party fiacco e sulla via del tramonto.

Il cantante Nic Offer – ma non sono d ameno anche gli altri componenti, a onor del vero – è una molla, una scheggia impazzita, instancabile nei suoi pantaloncini corti e ricci biondicci ribelli, nelle sue mossette dance adorabili e inimitabili, nel suo voler conquistare ogni centimetro di palco e ogni atomo dei presenti.

!!! (CHK CHK CHK) regalano un susseguirsi senza sosta di canzoni vecchie e nuove, saltellando su e giù per i cinque album all’attivo (dopotutto sulle spalle ormai ci sono 15 anni di carriera). Da “One Girl/ One Boy” a “Freedom 15” passando per i brani nuovi di zecca di “Shake The Shudder”, come “Our Love (U Can Get)” e “The One2” e “NGRQ”.

Coreografici, musicalmente egregi, coinvolgenti, la loro miscela di disco e funk è esplosiva, incapace di contenersi su un palcoscenico; e così Offer scende tra il pubblico a saltare, il tastierista molla gli strumenti per ballare come un pazzo, tutta la sala sorride e sobbalza.

Non siamo a un concerto, ma a una grande festa, ogni brano è una nuova scarica elettrica piena di vibrazioni vitali.

Difficile poi riatterrare sul pianeta Normalità.

