GLI STONE TEMPLE PILOTS TROVANO IL NUOVO CANTANTE E PIAZZANO IL SINGOLO CHE ANTICIPA IL FUTURO ALBUM

Comincia la nuova vita degli Stone Temple Pilots. All’ Hollywood Troubadour (in un concerto per soli invitati tenutosi ieri sera) è salito sul palco, per la prima volta, Jeff Gutt il nuovo cantante che prenderà il posto di Scott Weiland. Nel frattempo è stato reso pubblico anche “Meadow”, il primo assaggio del nuovo album atteso per l’estate 2018 via Atlantic/Rhino Records. Jeff viene da X-Factor e si è dimostrato all’altezza non solo per la sua voce ma anche per la buona qualità di scrittura, almeno a quanto dice Robert DeLeo.

Ecco la scaletta del concerto:

Down

Wicked Garden

Vasoline

Coma

Interstate Love Song

Plush

Big Empty

Still Remains

Meadow

Kick Out The Jams (with Wayne Kramer)

Sex Type Thing

Tripping’ on a Hole in a Paper Heart

Piece of Pie