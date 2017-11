KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD, VENERDì IL NUOVO ALBUM

E siamo a quattro! Si, avete letto bene. “Polygondwanaland” sarà il quarto album pubblicato da quei pazzi scatenati di King Gizzard & The Lizard Wizard nel 2017. Il 17 novembre è atteso questo nuovo lavoro, anticipato dal singolo “Crumbling Castle”, e, a quanto confermato dalla band, sarà a costo zero: “This record is FREE. Free as in, free. Free to download and if you wish, free to make copies. Make tapes, make CD’s, make records“. Per scaricare il disco basterà andare sul sito della band: kinggizzardandthelizardwizard.com.

Ecco la tracklist completa:

01. Crumbling Castle

02. Polygondwanaland

03. The Castle In The Air

04. Deserted Dunes Welcome Weary Feet

05. Inner Cell

06. Loyalty

07. Horology

08. Tetrachromacy

09. Searching…

10. The Fourth Colour