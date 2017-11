MILES KANE MODELLO PER FRED PERRY

Un connubio sempre importante quello del marchio Fred Perry con la musica. Sopratutto in inghilterra. L’ultimo ad indossare lo storico marchio per farne da testimonial è il buon Miles Kane, che si difende bene anche in questa veste di modello. Ecco quanto afferma: “: “I’ve worn Fred Perry since I was a kid, and throughout the different stages of my life. Growing up, when you’re finding out who you are, you experiment with your style. My reset button always takes me back to Fred Perry”. Diciamo che una linea a suo nome era davvero inevitabile!

Andando sul sito, https://www.fredperry.com/collections/men/miles-kane è possibile vedere, oltre alle sue foto con i capi d’abbigliamento, anche una sua chiacchierata con Rhys Webb e ascoltare la sua playlist stilata per l’occasione.